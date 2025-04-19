CATANIA, GIRO DI VITE CONTRO L’ABUSIVISMO: BLITZ TRA UOVA DI CIOCCOLATO E ORTOFRUTTA. IDENTIFICATI 73 SOGGETTI, SEQUESTRATI 55 KG DI ALIMENTI

Nel quadro di una più ampia intensificazione dei servizi di controllo del territorio, attuata secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per l’intero periodo delle festi...

Nel quadro di una più ampia intensificazione dei servizi di controllo del territorio, attuata secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per l’intero periodo delle festività Pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale di Catania, hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel quartiere San Cristoforo.

L’attività, condotta in un contesto urbano particolarmente frequentato da residenti e visitatori, è stata finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa, attraverso controlli mirati e una presenza costante sul territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini.

I controlli si sono concentrati in particolare lungo via della Concordia e via Plaia, dove sono stati eseguiti numerosi accertamenti nei confronti di venditori ambulanti e attività commerciali.

In uno dei primi interventi, effettuato in via della Concordia, un 33enne catanese è stato sanzionato per aver allestito un banco per la vendita di dolciumi pasquali in maniera totalmente abusiva poiché senza alcun titolo autorizzativo. L’uomo aveva sistemato un tendone su area pubblica, utilizzandola come punto vendita non autorizzato. Per lui è stata elevata una sanzione amministrativa di 481 euro ed è stato eseguito il sequestro di 17 uova di cioccolato e 18 colombe.

Sempre in via della Concordia, i militari hanno sanzionato 3 commercianti catanesi di 32, 38 e 42 anni, titolari di tre distinte attività commerciali regolarmente autorizzate, che avevano, però, esteso l’esposizione della merce all’esterno dei propri esercizi, occupando il marciapiede senza il necessario titolo per l’uso del suolo pubblico. In tutti e tre i casi è stata elevata una sanzione amministrativa di 173 euro. Naturalmente, non è stato eseguito alcun sequestro, poiché la merce risultava correttamente custodita e riconducibile ad attività legittime.

Un ulteriore intervento ha interessato via Plaia, dove un 49enne catanese, titolare di un’attività ambulante, è stato sanzionato per aver trasformato l’attività da itinerante a fissa, allestendo una postazione stabile su area pubblica senza autorizzazione. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 481 euro ed è stato eseguito il sequestro di circa 20 kg di prodotti ortofrutticoli, risultati privi della documentazione obbligatoria.

I dolciumi sequestrati, in quanto etichettati e corredati da idonea documentazione, sono stati donati a una struttura di accoglienza locale, che ha accolto con favore il gesto, esprimendo gratitudine per l’attenzione dimostrata dalle forze dell’ordine. I prodotti ortofrutticoli, invece, non essendo tracciabili, sono stati avviati alla distruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Durante il servizio, l’attenzione è stata rivolta anche alla circolazione stradale. Un 27enne catanese è stato sanzionato per guida senza patente, mentre nel complesso sono state contestate 9 infrazioni al Codice della Strada, per un totale di 2.870 euro, e due veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Il servizio straordinario ha permesso di identificare 73 persone, controllare 29 veicoli, elevare sei sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico per un totale di 1.481 euro, e procedere al sequestro complessivo di circa 55 chilogrammi di generi alimentari.

L’attività ha inoltre consentito di intervenire efficacemente sulla sicurezza stradale, con ulteriori sanzioni per quasi 3.000 euro e due mezzi rimossi dalla circolazione.