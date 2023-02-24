CATANIA, GLI PERQUISISCONO CASA E GARAGE E TROVANO 3,5 CHILI DI MARIJUANA
La Polizia ha tratto arrestato un 53enne per detenzione, ai fini di spaccio, di marijuana. Gli agenti hanno perquisito il domicilio e il garage dell'uomo nel quartiere Picanello, trovando un cospicuo quantitativo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi.
In particolare, sono state rinvenute prima 40 buste in cellophane del peso complessivo di 180 grammi lordi; poi, altri 4 involucri plastificati contenenti sostanza del medesimo genere e del peso di 27 grammi; altri 8 involucri, sempre della stessa sostanza, del peso di 2,750 kg e, infine, 5 barattoli con all'interno un totale di 3,580 Kg. di marijuana.
Trovato materiale utile alla pesatura ed il confezionamento della droga in dosi nonché una ingente somma di danaro contante in banconote di vario taglio, suddivisa in diverse mazzette, da ritenersi provento dell'illecita attività di cessione di stupefacenti.