Catania, gli sparano perché “spacciava poco”: spedizione punitiva, due arresti

Un giovane ferito a colpi di pistola nel quartiere San Giorgio. Secondo gli investigatori, dietro l'aggressione ci sarebbero le scarse vendite di droga. Un 24enne finisce in carcere, un 20enne ai domiciliari.

Nei giorni scorsi, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione alla misura cautelare personale, emessa in data 9 novembre 2026 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, nei confronti di due giovani catanesi sottoposti uno alla custodia in carcere e l’altro agli arresti domiciliari.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, gli indagati sono stati ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma, detenzione e porto di arma comune da sparo e acquisto, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da investigazioni, di tipo tradizionale e tecnico, coordinate da questo Ufficio e svolte da personale specializzato della III Sezione Investigativa “Reati contro la persona, sessuali e in pregiudizio di minori”, a seguito del ferimento, accaduto la sera del 4 maggio scorso, presso l’abitazione della vittima, sita nel quartiere “San Giorgio”, attinta da un colpo di arma da fuoco alla regione laterale della gamba sinistra, con lesioni giudicate guaribili dai sanitari dell’ospedale “San Marco”, dove si è presentato autonomamente, in giorni 35.

In sede di sopralluogo, all’interno dell’appartamento, sono stati rinvenuti e sequestrati un monitor, un server modem e due telecamere, un bossolo calibro 380 Auto, il telefono cellulare della vittima e un’ogiva di proiettile estrattagli dai sanitari.

A conclusione delle investigazioni, le risultanze dell’attività di escussione testimoniale, unitamente agli esiti delle intercettazioni e dell’analisi del dispositivo telefonico in uso alla persona offesa, contenenti messaggi e fotografie rilevanti, hanno consentito di ricostruire la dinamica della spedizione punitiva, maturata in un contesto di rapporti attinenti attività di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito dell’avviamento presso la casa della vittima di una attività di spaccio indoor, sotto la supervisione dei due destinatari della misura, insoddisfatti dell’operato della persona offesa in ragione delle troppe assenze e della scarsa costanza nel suo operato.

Gli indagati sono stati rintracciati nei loro domicili e dopo l’espletamento delle formalità di rito, tradotti il ventiquattrenne nella Casa circondariale di piazza Lanza ed il ventenne sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.