CATANIA: GRANDE FOLLA AD ETNA COMICS

E’ iniziata con un bagno di folla l’edizione 2017 di Etna Comics, l’appuntamento con il fumetto, ma non solo, ormai diventato punto di riferimento non solo per la Sicilia, ma per l’intero sud Italia. Ieri, nel complesso fieristico “Ciminiere”, il taglio del nastro in mattinata, alla presenza dell’assessore del Comune di Catania Licandro, e del direttore di Etna Comics, Antonio Mannino. Un cartellone ricco di appuntamenti, che variano in ogni settore, dal fumetto, ai cartoni, fino al cinema, con in mostra molti oggetti e scenografie che ricostruiscono set di film e videogames. Importanti firme del fumetto italiano ed internazionale sono stati ieri presenti a disposizione dei fans, tra tutti Alex Maleev, disegnatore della Marvel, Giulio Rincione, ed i fumettisti della Disney Giorgio Cavazzano e Tito Faraci. Ospiti della prima giornata Cristina D’Avena, popolare cantante la cui carriera è stata segnata dalle tantissime sigle di cartoni animati, ancora molto popolare. In tanti hanno atteso in fila, per potere avere un’autografo o una foto. Prima della sua esibizione nell’area palco, ma soprattutto Dario Argento, regista italiano autore negli anni 70 e 80 di famosissimi fil d’orrore che gli hanno dato popolarità mondiale. Ieri pomeriggio, dopo la proiezione di “Suspiria” film del 1977, il regista è rimasto a disposizione dei visitatori, per autografi, selfie e firme della sua autobiografia dal titolo “Paura”. Ha raccontato il suo cinema, i retroscena di alcuni film divenuti cult dell’horror, ma anche i problemi con attori e attrici che spesso non vedevano di buon grado alcune parti dei suoi film. Argento ha dato anche una piccola anticipazione, una chicca che ha deliziato il pubblico, la firma su un episodio di Dylan Dog, presentata ieri insieme a Roberto Recchioni, curatore di Dylan Dog, a cui è stato affidato il rilancio della serie. Molta carne al fuoco, per una manifestazione che potrebbe superare il numero di visitatori dello scorso anno (circa 73.000). Una manifestazione che i giovani, e non solo, seguono con molto interesse, partecipando con i costumi dei loro eroi, o con trucchi da set cinematografico. Fino al 4 la mostra continua, con ospiti e disegnatori di grande fama.