CATANIA, GRAVE INCIDENTE AL VIALE AFRICA NELLA NOTTE: MORTA RAGAZZA, DUE FERITI
E’ di una giovane morta e di due feriti il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Catania, in viale Africa, nei pressi delle Ciminiere.
A scontrarsi una Ford Ka ed una Lancia Y. La vittima era la passeggera della Ford Ka il cui conducente è stato condotto d’urgenza all’ospedale Garibaldi.
Ferito anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’impatto, una Lancia Y, che è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118