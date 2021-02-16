CATANIA GRAVE INCIDENTE IN VIALE ULISSE, BLOCCATA LA CIRCONVALLAZIONE
FLASHGrave incidente questo pomeriggio intorno alle ore 15.30 a Catania.Il sinistro si è verificato in Viale Ulisse , in direzione Misterbianco ed ha coinvolto due autovetture una Peugeot ed una Mitsu...
FLASH
Grave incidente questo pomeriggio intorno alle ore 15.30 a Catania.
Il sinistro si è verificato in Viale Ulisse , in direzione Misterbianco ed ha coinvolto due autovetture una Peugeot ed una Mitsubishi jeep
Non note le cause al momento del violento scontro, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania per soccorrere gli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i veicoli ed i soccorsi.
Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti e le loro generalità
Il tratto interessato dal sinistro è chiuso al traffico da parte della Polizia Municipale di Catania che sta eseguendo i dovuti rilievi per stabili l'esatta dinamica.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO