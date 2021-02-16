CATANIA GRAVE INCIDENTE IN VIALE ULISSE, BLOCCATA LA CIRCONVALLAZIONE

95047

16 febbraio 2021 16:51
FLASH

Grave incidente questo pomeriggio intorno alle ore 15.30 a Catania.

Il sinistro si è verificato in Viale Ulisse , in direzione Misterbianco ed ha coinvolto due autovetture una Peugeot ed una Mitsubishi jeep

Non note le cause al momento del violento scontro, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania per soccorrere gli occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i veicoli ed i soccorsi.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti e le loro generalità

Il tratto interessato dal sinistro è chiuso al traffico da parte della Polizia Municipale di Catania che sta eseguendo i dovuti rilievi per stabili l'esatta dinamica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

