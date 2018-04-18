CATANIA: Grave incidente nella zona industriale - le foto
La squadra del distaccamento Sud del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta, alle 4,15 del 17 Aprile, per un incidente stradale alla Zona Industriale di Catania sulla SP69 angolo III strada.
Nell’incidente stradale sono rimasti coinvolti un furgone che trasportava giornali e riviste ed un autocompattatore della nettezza urbana.
Il conducente del furgone, estratto dalle lamiere del furgone, è stato consegnato alle cure del personale sanitario del Servizio 118 ed i veicoli sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco.