CATANIA: Grave incidente sul ponte Primosole, 4 feriti. Intervento dell’elisoccorso

La strada statale 114 “Orientale sicula” è temporaneamente chiusa al chilometro 109, a Catania, tra l’innesto a rotatoria con la SS194 “Ragusana” e l’innesto della tangenziale di Catania (svincolo per A18/A19), a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha causato il ferimento di quattro persone.

Vista la gravità delle ferite riportate da una persona coinvolta nel sinistro dall’uomo è stato fatto richiesta dell’elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato nei pressi del luogo del sinistro.

Dopo averlo stabilizzato è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti pure i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

