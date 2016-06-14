Catania: grave incidente Via San Nullo
A cura di Redazione
14 giugno 2016 16:11
IN AGGIORNAMENTO
Catania: gravissimo incidente Via San Nullo oggi pomeriggio , due morti
I due occupanti del veicolo , marito e moglie hanno perso la vita , da una prima ricostruzione probabile causa la rottura dei freni
