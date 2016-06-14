95047

Catania: grave incidente Via San Nullo

IN AGGIORNAMENTOCatania: gravissimo incidente Via San Nullo oggi pomeriggio , due mortiI due occupanti del veicolo , marito e moglie hanno perso la vita , da una prima ricostruzione probabile causa la...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2016 16:11
Catania: grave incidente Via San Nullo -
Dintorni
Condividi

IN AGGIORNAMENTO

Catania: gravissimo incidente Via San Nullo oggi pomeriggio , due morti

I due occupanti del veicolo , marito e moglie hanno perso la vita , da una prima ricostruzione probabile causa la rottura dei freni

2
2

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047