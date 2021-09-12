CATANIA. GRAVISSIMO INCIDENTE, MORTE DUE SOLDATESSE USA DI 18 E 30 ANNI IN SERVIZIO A SIGONELLA

Drammatico schianto a Catania nella mattina di oggi.Due donne hanno perso la vita in un incidente stradale in un incidente stradale avvenuto lungo la via Passo del Fico, alla fine della cosiddetta “As...

Drammatico schianto a Catania nella mattina di oggi.

Due donne hanno perso la vita in un incidente stradale in un incidente stradale avvenuto lungo la via Passo del Fico, alla fine della cosiddetta “Asse dei servizi” nei pressi del carcere di Catania-Bicocca.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6 di questa mattina, domenica 12 settembre, l’auto su cui viaggiavano le due donne, una Alfa Romeo 147, si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

Dalle prime analisi effettuate sul posto è emerso che l’auto con a bordo le due donne sarebbe finita prima contro una colonna del passaggio a livello per poi ribaltarsi.

Le due donne morte sul colpo dopo l'incidente stradale, , entrambe militari statunitensi in servizio nella base americana di Sigonella, Raquel Johnson di 18 anni e Darika Slaughter di 30.

Sul posto, per effettuare i rilievi e stabilire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente, è intervenuta la polizia municipale di Catania.

Sul luogo dell’incidente mortale anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare i decessi delle due giovani donne: inutile qualsiasi tentativo di intervento da parte degli operatori sanitari.