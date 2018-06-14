CATANIA: Guardia giurata aggredita all'ospedale Vittorio Emanuele

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un pregiudicato 47enne di San Pietro Clarenza, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali.

L’altra sera la Guardia Giurata, un dipendente della “Sicurtransport”, stava svolgendo il suo turno di servizio all’ingresso dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania quando l’aggressore, giunto a bordo di uno scooter, ha “preteso” di parcheggiare il mezzo nella zona vietata posta dinanzi il pronto soccorso.

Al diniego espresso legittimamente dall’agente l’uomo senza mezzi termini lo ha aggredito prendendolo a ceffoni.

Grazie alla chiamata fatta al 112 da alcuni cittadini che stavano assistendo all'aggressione, sul posto è giunto l’equipaggio di una “gazzella” che ha bloccato l’energumeno il quale, accompagnato in caserma, è stato identificato e denunciato in stato di libertà.

La vittima, visitata immediatamente dai medici del pronto soccorso, è stata riscontrata affetta da “cervicalgia post traumatica e contusione all’emivolto dx” con una prognosi di 12 giorni.