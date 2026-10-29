CATANIA Catania, guida lo scooter in piedi con una pedana di legno e senza casco: multa da 1.500 euro

Doveva trasportare una pedana di legno da vendere per appena 4 euro, ma tra patente scaduta, assicurazione e revisione mancanti è arrivata una multa salatissima.

È stato visto guidare uno scooter senza casco, in piedi e con una pedana per le merci posizionata, senza alcuna forma di sicurezza, sul mezzo a due ruote, scorrazzando tra le auto del traffico cittadino. L’uomo è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato, i quali sono riusciti a risalire alla targa del conducente, immortalato da un passante che ha pubblicato su un noto social network il video, diventato virale.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno rintracciato l’uomo che, come è emerso dagli accertamenti, circolava in sella allo scooter senza casco, con la patente scaduta da diversi anni e sprovvisto di copertura assicurativa. Il mezzo, inoltre, non era stato mai sottoposto a revisione.

Ai poliziotti l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha provato a giustificarsi, spiegando di aver percorso poche centinaia di metri dalla sua abitazione per vendere la pedana in legno ad un amico per la cifra pattuita di 4 euro. In ogni caso, il conducente ha posto in essere una condotta pericolosa per la sua incolumità e per quella degli altri utenti della strada, peraltro, in un’arteria molto trafficata da auto, scooter e pedoni.

Per le infrazioni al Codice della Strada, l’uomo è stato sanzionato per guida senza casco protettivo, per la patente scaduta, per l’assenza di assicurazione e revisione, per mancanza del libretto al seguito, per un ammontare complessivo di quasi 1.500 euro. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro e contestuale fermo amministrativo