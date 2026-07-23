Catania, guida senza patente e sperona due volte la volante della Polizia: arrestato 39enne

stato sorpreso a guidare senza patente e, per sfuggire ai controlli della Polizia di Stato, ha speronato per due volte la volante. L’uomo, un catanese di 39 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, dopo la fuga messa in atto in via Acquicella dove i poliziotti stavano effettuando una serie di accertamenti agli automobilisti in transito per verificare l’osservanza delle norme del Codice della Strada.

L’uomo non si è fermato all’alt e ha accelerato bruscamente, innescando un inseguimento che, grazie alle manovre prudenti dei poliziotti, non ha causato conseguenze pericolose agli altri utenti della strada e pericoli concreti per l’incolumità delle persone.

Il 39enne ha speronato volontariamente per ben due volte l’auto della Polizia, danneggiandola e provocando delle lesioni agli agenti a bordo. Nonostante le ferite, i poliziotti l’hanno tallonato mettendo fine alla sua fuga su viale San Teodoro, nel quartiere Librino, dove è stato bloccato definitivamente e arrestato per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante le fasi di identificazione è emerso che stava guidando senza aver mai conseguito la patente. Il 39enne, con diversi precedenti per furti e rapine, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima, come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania.