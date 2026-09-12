Catania, guida un’auto rubata senza patente: sotto il sedile arnesi da scasso, denunciato 50enne

È stato sorpreso in auto con arnesi utilizzati, in genere, dagli scassinatori per compiere furti. L’uomo, un catanese di 50 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato, nel corso di un controllo nei pressi di via Antonio Pacinotti.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno intimato l’alt all’autovettura e l’uomo si è accostato a bordo della strada. Il suo atteggiamento, caratterizzato da un evidente stato di nervosismo, ha destato i sospetti degli agenti che hanno ritenuto opportuno compiere alcune verifiche all’interno del veicolo. E così sotto il sedile hanno trovato alcuni arnesi atti allo scasso, per i quali l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione plausibile.

Gli accertamenti sono stati estesi anche all’auto che, dopo il consulto nella banca dati in uso alle forze di Polizia, è risultata essere stata rubata. Peraltro, il 50enne si trovava alla guida senza patente.

Pertanto, oltre alla sanzione prevista per la violazione della norma del Codice della Stradata, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti hanno rintracciato il proprietario dell’auto rubata in modo da effettuare la riconsegna del veicolo.