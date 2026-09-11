Paternò, ragazzo in bici investito in via Convento: soccorso dal 118

L’incidente nel pomeriggio di oggi. La bicicletta è rimasta sull’asfalto, da chiarire l’esatta dinamica.

AGGIORNAMENTO

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, in via Convento a Paternò.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17 e ha coinvolto un’automobile e una bicicletta. Secondo quanto ricostruito finora, una vettura con a bordo due donne è entrata in collisione con un giovane che viaggiava in sella alla sua bici.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al ragazzo. In base alle prime informazioni raccolte, le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

L’incidente ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti e residenti della zona, mentre il traffico ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti effettuati dopo l’impatto.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.

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Paternò – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, in via Convento.

Secondo le prime segnalazioni arrivate alla nostra redazione, un ragazzo che viaggiava in bicicletta sarebbe stato investito da un veicolo.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di diverse persone presenti nella zona, che si sono fermate subito dopo l’accaduto.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni precise sulle condizioni del giovane e restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente.

Saranno eventuali ulteriori accertamenti a ricostruire con precisione la dinamica.

Seguiranno aggiornamenti.