CATANIA, I CANI ANTIDROGA SCOVANO 10 CHILI DI MARIJUANA IN UN CONDOMINIO
Nel corso di un servizio di carattere addestrativo svolto dalle unità cinofile antidroga, personale delle Volanti ha proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di droga, rinvenuto a seguito dell’ispezione eseguita all’interno di un condominio di Viale Grimaldi, nota zona di spaccio catanese.
L’intervento di Polizia si è svolto ieri mattina, quando una volta giunti all’interno del plesso abitativo, gli operatori di Polizia constatavano come il fiuto infallibile dei segugi, della Polizia di Stato App, Maui, Elvis e Sky, specializzati nella ricerca di droga, si intrattenessero dinanzi alla cabina ascensore del palazzo, segnalando inequivocabilmente la presenza di sostanza sospetta.
Subito dopo, in effetti, veniva rinvenuta in diverse dosi e confezioni, strategicamente nascosta all’interno della cabina ascensore dei diversi piani di un condominio, sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per un totale di circa 10kg sottoposta a sequestro a carico di ignoti.
Inoltre, nel corso della nottata, è stato rinvenuto da una Volante un fucile marca Winchester, modello 1400 mk II calibro 12, occultato all’interno di un cumulo di rifiuti presenti sulla terrazza di un condominio di Viale Moncada.