CATANIA, I CARABINIERI MOTOCICLISTI ARRESTANO UN LADRO D’AUTO IN FUGA
I Carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato di furto aggravato, hanno arrestato il 56enne catanese Santo Piazza. I militari, a seguito della mer...
I Carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza di reato di furto aggravato, hanno arrestato il 56enne catanese Santo Piazza. I militari, a seguito della meritoria segnalazione di un cittadino al 112, avevano appena ricevuto la nota di ricerca dalla centrale operativa relativa al furto di una Fiat Panda, avvenuto poco prima in via Caserta.
Individuate le possibili via di fuga, i militari hanno localizzato l’autovettura in movimento in via Monserrato e quindi, dopo essere riusciti a bloccarne la corsa, ne ammanettavano immediatamente il conducente.
A seguito della perquisizione all’interno dell’autovettura i militari hanno rinvenuto un attrezzo artigianale, ricavato con degli utensili, necessario per la forzatura delle serrature e di alcune parti meccaniche, nonché un piccolo apparecchio elettronico con sistema bluetooth che interagisce con la centralina elettronica dell’autovettura sulla presa di diagnosi, consentendone artificiosamente l’utilizzo da parte del ladro tecnologico.
L’arrestato, in occasione della celebrazione del rito per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.