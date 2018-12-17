CATANIA: I “LUPI” SCOVANO E SEQUESTRANO UNA PISTOLA E DELLE MUNIZIONI

L’altra notte, gli uomini della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati nelle operazioni dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno svolto un se...

L’altra notte, gli uomini della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati nelle operazioni dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno svolto un servizio anticrimine nel quartiere Librino.

Nel corso di una delle tante perquisizioni eseguite in diversi caseggiati del viale Grimaldi, finalizzate alla ricerca di armi da sottrarre alla criminalità organizzata, i militari, grazie anche al prezioso fiuto del pastore tedesco “Athos”, unità specializzata proprio nella ricerca di armi ed esplosivi, hanno scovato nell’androne del civico 18, precisamente all’interno del vano dei contatori dell’energia elettrica, un marsupio contenente:

1 pistola semiautomatica, marca MAKAROV, cal. 9x17, con la matricola abrasa nonché 41 cartucce del medesimo calibro.

L’arma, in ottimo stato d’uso, nei prossimi giorni sarà inviata nei laboratori del R.I.S. di Messina dove gli esperti la sottoporranno ad esami tecnico-balistici per stabilirne provenienza nonché eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.