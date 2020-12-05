CATANIA: I NAS SEQUESTRANO 10KG DI ALIMENTI PRESSO UNA RSA E CHIUDONO UN CENTRO MEDICO ABUSIVO

Studi e centri medici sono sotto osservazione da parte dei Carabinieri del NAS che proprio in questi giorni stanno svolgendo una campagna straordinaria di controlli.In tal ambito, il NAS di Catania ha...

In tal ambito, il NAS di Catania ha scoperto un poliambulatorio medico sito nel capoluogo etneo privo di autorizzazione amministrativa e sanitaria. Presso tale struttura erano operanti le branche di psicologia, dietologia, ginecologia, medicina estetica e biologica della nutrizione. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania ha disposto la chiusura del centro medico, mentre il responsabile è stato deferito all’A.G. Il valore della struttura chiusa ammonta a circa 500mila euro.

A seguito di un’ispezione igienico-sanitaria presso una RSA per anziani siciliana, i Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato 10 kg di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione all’interno di apparecchiature frigorifere non idonee, congelati arbitrariamente e sprovvisti di rintracciabilità, ritenuti pericolosi per gli anziani. Inoltre sono state rilevate anche carenze strutturali. Pertanto il legale rappresentante oltre ad una denuncia in stato di libertà è stato anche segnalato alla locale ASL affinché la struttura venga continuamente monitorata per l’evolversi della situazione.