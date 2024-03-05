CATANIA. I POLIZIOTTI RINVENGONO UNA CASSAFORTE, LA APRONO E TROVANO MARJUANA E HASHISH

Gli operatori della Squadra Volante di Catania – a seguito a segnalazione anonima pervenuta tramite l’App Youpol – sono intervenuti in via Volturno per la presenza di una persona sospetta che passeggi...

Giunti sul posto, gli agenti si sono soffermati sul piccolo stabile, apparentemente in stato di abbandono ma assicurato con un lucchetto. Una volta fatto ingresso nella struttura, gli operatori hanno effettuato una perquisizione, unitamente al personale della Squadra Cinofili. Dentro lo stabile si trovava una cassaforte metallica chiusa; per procedere al suo controllo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Al suo interno sono stati rinvenuti 300 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marjuana, 40 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile al confezionamento. Inoltre, sono stati recuperati dei documenti tra i quali una prenotazione per il rinnovo della carta di identità elettronica intestata ad un soggetto, un 25enne catanese con precedenti di polizia, che ha permesso così di risalire all’utilizzatore dello stabile.

Una volta rintracciato il 25enne, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione presso l’abitazione, nel corso della quale, il giovane ha consegnato spontaneamente delle infiorescenze di marijuana.

È stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, informandone il P.M. di turno, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di convalida al G.I.P.