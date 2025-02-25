CATANIA, I SOMMOZZATORI DEI VIGILI DEL FUOCO SALVANO UNA TARTARUGA MARINA IN DIFFICOLTÀ

Durante un’esercitazione nelle acque antistanti il ristorante “La Tavernetta”, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono resi protagonisti di un importante salvata...

Durante un’esercitazione nelle acque antistanti il ristorante “La Tavernetta”, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania si sono resi protagonisti di un importante salvataggio. Nella giornata di ieri, infatti, hanno individuato una tartaruga marina in evidente difficoltà, intrappolata in una chiazza di rifiuti galleggianti.

Resisi conto della situazione, i sommozzatori sono prontamente intervenuti per liberare l’animale e metterlo in salvo. Successivamente, sono state allertate le autorità competenti per garantire il corretto soccorso alla tartaruga. Dopo il recupero, l’esemplare è stato affidato alle cure di un medico dell’Istituto Zooprofilattico, che si occuperà della sua riabilitazione prima di un eventuale ritorno in mare.

L’episodio mette in evidenza, ancora una volta, l’importanza dell’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nella sicurezza pubblica, ma anche nella salvaguardia dell’ambiente marino, minacciato dall’inquinamento e dai rifiuti dispersi nelle acque.