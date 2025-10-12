Catania, i Vigili del Fuoco accolgono i ragazzi con disabilità: “Un giorno da pompieri!”

Iniziativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania in collaborazione con la Cooperativa Sociale Controvento OnlusIl Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha ospitato, nel...

Iniziativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania in collaborazione con la Cooperativa Sociale Controvento Onlus

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha ospitato, nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 ottobre, presso la palestra della Sede Centrale, l’iniziativa “Un giorno da pompieri!”, organizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale Controvento Onlus.

L’evento ha visto la partecipazione di un gruppo di ragazzi con disabilità, che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica a contatto diretto con i Vigili del Fuoco, scoprendo da vicino mezzi, attrezzature e alcune delle principali attività operative del Corpo Nazionale.

Durante l’incontro sono stati presentati i mezzi di soccorso e le attrezzature utilizzate quotidianamente dai Vigili del Fuoco nelle diverse tipologie di intervento.

I partecipanti hanno inoltre potuto cimentarsi in alcune semplici attività operative, sotto la guida e la supervisione del personale in servizio.

La giornata è proseguita con momenti di interazione e giochi di gruppo, organizzati in collaborazione con gli operatori della Cooperativa Controvento, favorendo un clima di inclusione, entusiasmo e partecipazione.

Il pomeriggio si è concluso con la consegna di una medaglia e di un diploma di partecipazione ai giovani protagonisti, premiati per l’impegno e la simpatia dimostrati durante tutta l’esperienza.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione e solidarietà, confermando l’impegno costante dei Vigili del Fuoco di Catania nel promuovere il dialogo e la collaborazione con la comunità.