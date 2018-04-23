CATANIA: Identificata la donna uccisa alla Playa: era una 30enne bulgara

Ha 30 anni ed è bulgara la donna trovata morta ieri sera alla playa. Si tratta di Nikolina Marinova: l’identificazione è arrivata grazie alla procedura Asis della polizia scientifica puntata sul ricon...

Ha 30 anni ed è bulgara la donna trovata morta ieri sera alla playa. Si tratta di Nikolina Marinova: l’identificazione è arrivata grazie alla procedura Asis della polizia scientifica puntata sul riconoscimento delle impronte digitali.

Importante anche il ritrovamento della fotocopia di un vecchio documento.

La donna è stata ritrovata con il volto sporco di sangue con lesioni alla testa e al volto: i primi accertamenti medico legali eseguiti dal dottore Cataldo Raffino hanno accertato che la morte risale ad almeno tre giorni fa ed hanno escluso violenze sessuali sulla vittima.

Dalle prime indagini degli inquirenti la donna forse faceva parte di un giro di prostituzione e dunque è possibile che il delitto sia maturato proprio in questo ambiente e che a ucciderla sia stato un cliente o un ‘protettore’.

L’inchiesta per omicidio è seguita dal sostituto Antonino Fanara.