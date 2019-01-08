CATANIA: Il commento dell'ex della sua fidanzata scatena la rissa tra ragazzini

Nel giornata di ieri, personale del commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà 4 giovani, di cui 2 minori, per il reato di rissa.Durante l’attività di controllo del territorio, transit...

Nel giornata di ieri, personale del commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà 4 giovani, di cui 2 minori, per il reato di rissa.

Durante l’attività di controllo del territorio, transitando per viale Ruggero di Lauria, all’altezza con piazza Tricolore, i poliziotti, del commissariato sono stati attirati dalle urla provenienti da un gruppo di giovani che, sul marciapiede, litigavano animatamente; i poliziotti sono intervenuti e, interponendosi fisicamente tra i crissanti nonostante gli animi agitati, sono riusciti a sedare la rissa.

A seguito di attività investigativa, tradottasi anche nell’acquisizione di dichiarazioni testimoniali, è emerso che detta lite è nata per motivi di gelosia e, in particolare, due dei citati rrissanti sono rispettivamente l’attuale e l’ex fidanzato di una ragazza minorenne.







ue giorni addietro, dal profilo Instagram della giovane donna è stata pubblicata una storia che ha suscitato l’interesse dell’ex fidanzato il quale ha persino messo un piacevole commento; in realtà, a utilizzare il profilo della giovane donna era l’attuale fidanzato che a quel punto, notando questo “affronto” nei confronti della sua fidanzata e in preda alla gelosia, ha dato al citato giovane appuntamento per il giorno successivo in detta piazza del Tricolore e, ambedue i contendenti, si sono recati sul posto unitamente ad un proprio amico; ecco che dalle parole si è passati alla violenza.

Fatto di rilievo è che la ragazza in argomento, anziché andare a scuola e all’insaputa dei genitori, si è recata in detti luoghi al fine di assistere al “confronto/scontro” tra il suo attuale ed ex fidanzato.

Per questi motivi, sul posto è stato convocato il genitore al fine di informarlo sui fatti accaduti.

In ultimo, si evidenzia che, in particolar modo i due giovani antagonisti e protagonisti della rissa, dopo essere stati indagati si sono pentiti del gesto commesso.