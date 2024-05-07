CATANIA. IL CONDOMINIO NON LE AUTORIZZA LA VERANDA E LEI SI VENDICA DANNEGGIANDO LE AUTO DEI CONDOMINI

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno denunciato una 52enne per danneggiamento avvenuto all’interno del parcheggio di un’area condominiale.Le indagini sono state av...

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno denunciato una 52enne per danneggiamento avvenuto all’interno del parcheggio di un’area condominiale.

Le indagini sono state avviate a seguito dell’acquisizione di una denuncia formalizzata da parte di un condomino che aveva subito il danneggiamento della propria autovettura.

In tre distinte occasioni, infatti, l’uomo aveva trovato dei profondi solchi su entrambe le fiancate dell’auto, realizzati verosimilmente con un oggetto appuntito.

Dagli accertamenti esperiti dagli agenti è emerso che anche altri condomini, nell’ultimo periodo, avevano subito danneggiamenti alle proprie auto.

In particolare, due di essi hanno dichiarato di aver trovato più volte le loro autovetture con tagli lungo le fiancate e vistosamente ammaccate sul tetto, sul parabrezza e sul cofano anteriore in seguito al lancio di pietre da un balcone del palazzo.

Gli stessi condomini hanno riferito ai poliziotti che più volte, dagli ultimi piani della palazzina, era stata lanciata intenzionalmente della candeggina che aveva rovinato tutti gli indumenti stesi.

Acquisite tutte le informazioni del caso, i poliziotti hanno verificato la sussistenza di rapporti conflittuali tra alcuni condomini, accertando che in effetti tutte le persone coinvolte nei danneggiamenti avevano avuto alcune discussioni con una donna, residente all’ultimo piano del palazzo, in seguito all’istallazione di una veranda sul balcone che non era stata autorizzata dall’assemblea condominiale.

Attraverso la visione dei filmati di una telecamera appositamente installata all’interno del condominio, i poliziotti hanno accertato che l’autore delle condotte delittuose era proprio la donna in questione. In uno dei filmati, infatti, è stata sorpresa mentre graffiava con una chiave un’auto parcheggiata all’interno dell’area condominiale. Alla luce di quanto accertato, la 52enne è stata denunciata per il reato di danneggiamento