CATANIA: IL GIP ARCHIVIA L’INDAGINE SULL'ARCIVESCOVO SALVATORE GRISTINA

Il giudice per le indagini preliminari di Catania, Santino Mirabella, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’inchiesta per peculato in cui erano indagati l’arcivescovo Salvatore Gristina e monsignor Alfio Santo Russo.

I due erano indagati perché il primo è il presidente del consiglio d’amministrazione dell’Opera diocesana catanese per il culto e la religione (Odccr), mentre il secondo è presidente del cda dell’Opera diocesana assistenza (Oda), l’ente di assistenza ai diversamente abili più importante della provincia, controllato dal clero. L’arcivescovo era assistito dagli avvocati Carmelo Peluso e Giuseppe Barletta, mentre monsignor Russo dal penalista Attilio Floresta.

Rimangono indagati, con l’ipotesi di appropriazione indebita aggravata in concorso, per complessivi 40mila euro circa, Alberto Marsella, nella qualità di amministratore delegato dell’Oda, e Daniela Stefania Iacobacci, segretaria particolare della fondazione.