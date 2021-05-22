CATANIA IL LABRADOR IVAN TROVA 35 DOSI DI COCAINA NELLE MUTANDE, 45ENNE ARRESTATO

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, nell’ambito di un servizio...

I Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nei quartieri a rischio del capoluogo etneo, oltre ad eseguire numerosi controlli alle persone sottoposte a misure detentive alternative, hanno sottoposto a fermo amministrativo e sequestro diversi veicoli a due e quattro ruote per il mancato uso del casco protettivo e la mancata copertura assicurativa, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un catanese di 45 anni, poiché ritenuto responsabile di detezione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

“Odorando” la presenza dei carabinieri aveva nascosto immediatamente la droga all’interno delle mutande non facendo però i conti col fiuto ben più sviluppato del suo, quello del Labrador Ivan che ha indirizzato i militari verso l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina.

Estendendo la perquisizione al vano ascensore di quella palazzina di viale Biagio Pecorino, luogo in cui il pusher esercitava, gli operanti hanno altresì rinvenuto e sequestrato gli attrezzi da lavoro dello spacciatore, consistenti in due bilancini elettronici di precisione e di materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.