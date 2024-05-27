Catania: il mercatino delle pulci di via San Giuseppe La Rena raddoppia abusivamente, arriva la polizia

Nel corso della mattinata di ieri, nel rione di via San Giuseppe La Rena, angolo via Forcile, gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dell’ASP veterinaria, in attività congiunta, han...

Nel corso della mattinata di ieri, nel rione di via San Giuseppe La Rena, angolo via Forcile, gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dell’ASP veterinaria, in attività congiunta, hanno eseguito specifici controlli che hanno riguardato il mercatino dell’usato, che pur essendo autorizzato per la giornata di domenica, in maniera del tutto abusiva, si è insediato anche nella giornata del sabato.

I controlli volti al ripristino della legalità sono stati disposti con ordinanza del Signor Questore di Catania nell’ambito del piano di controllo integrato del territorio, che nasce allo scopo di prevenire ed eventualmente reprimere reati che turbano il vivere civile.

Durante le operazioni di controllo degli ambulanti, concernenti tanto l’ambito penale quanto quello amministrativo, è stata dedicata particolare attenzione alla verifica la titolarità delle previste autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, nonché, alla provenienza della merce esposta per la vendita.

Nel corso del servizio sono state elevate sanzioni amministrative e compilati i relativi verbali di sequestro, atteso che alcuni dei rivenditori sottoposti a verifica sono risultati sprovvisti della prescritta licenza comunale. È stata altresì rinvenuta della merce abbandonata da persone che alla vista delle forze dell’ordine l’hanno lasciata per terra per poi, in maniera del tutto anonima, si sono allontanati dal luogo del controllo.

Complessivamente le persone controllate, nonostante le avverse condizioni meteo, sono state diciotto e multate cinque persone alle quali è stata contestava la sanzione amministrativa dell’abusivismo commerciale.

La merce, sottoposta a sequestro amministrativo, è stata prelevata e trasportata, a cura della Polizia Locale, per la custodia e i successivi accertamenti di rito prontamente avviati.