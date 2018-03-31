CATANIA: Il Presidente Musumeci in visita ai vigili del fuoco feriti

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si è recato stamane all’ospedale Garibaldi di Catania a fare visita a Giuseppe Cannavò e Marco Tavormina, i due vigili del fuoco rimasti feriti,...

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si è recato stamane all’ospedale Garibaldi di Catania a fare visita a Giuseppe Cannavò e Marco Tavormina, i due vigili del fuoco rimasti feriti, dieci giorni fa, nella violenta esplosione del locale di una palazzina e a causa della quale sono morti altri due pompieri e un artigiano.

Ad accogliere il governatore, che era accompagnato dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Giorgio Santonocito, i primari dei reparti nei quali i due feriti sono ricoverati, Sergio Pintaudi e Nino Pavone, e ufficiali dei vigili del fuoco.

Restano gravi, ma stazionarie, le condizioni di Cannavò, mentre Tavormina potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni. Musumeci e Razza si sono soffermati anche a salutare i familiari dei due vigili del fuoco, manifestando loro la vicinanza e la solidarietà di tutta la comunità siciliana.