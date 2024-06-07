95047

CATANIA, IL QUESTORE CHIUDE PER 7 GIORNI UN CHIOSCO-BAR A CIBALI PERCHÉ ABITUALE RITROVO DI PREGIUDICATI

Il Questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività e la contestuale chiusura per sette giorni di un chiosco-bar nella zona Cibali, nell’ambito delle prerogative per garantire l’ordine e l...

07 giugno 2024 09:46
Il Questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività e la contestuale chiusura per sette giorni di un chiosco-bar nella zona Cibali, nell’ambito delle prerogative per garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

A eseguire il provvedimento sono stati gli agenti del commissariato “Nesima” che hanno svolto numerosi controlli durante i quali è stata accertata l’abituale presenza di clienti già gravati da precedenti di polizia.

Al termine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisone di Polizia Amministrativa, il Questore ha disposto la temporanea sospensione dell’attività commerciale e l’apposizione dei sigilli, sulla base della normativa che consente la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di persone pregiudicate, per assicurare le legittime aspirazione dei cittadini a vivere in una comunità sicura, a tutela anche di tutte le attività economiche che rispettano le regole.

Ulteriori azioni di controllo negli esercizi pubblici proseguiranno anche nei prossimi giorni.

