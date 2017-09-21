CATANIA: IL SABATO LA METROPOLITANA SARÀ APERTA FINO A MEZZANOTTE E MEZZA
A cura di Redazione
21 settembre 2017 13:09
Il commissario della Ferrovia Circum Etnea ha accolto una richiesta formulata dal sindaco di Catania Enzo Bianco, che ne ha dato notizia attraverso il suo profilo Facebook.
E' stato già siglato anche l'accordo sindacale del servizio dovrebbe partire a breve.
Il prolungamento delle corse serali è stato pensato per consentire anche ai ragazzi che frequentano la movida catanese del sabato di venire in centro e tornate in metro, senza prendere i mezzi privati.