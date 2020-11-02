CATANIA, IL SAN LUIGI CHIUDE DUE GIORNI PER SANIFICAZIONE

Chiude per due giorni, a partire da domani, il Presidio territoriale di assistenza San Luigi di Catania per la sanificazione dei locali dopo che sono stati registrati dei casi positivi al Covid-19. Le...

Chiude per due giorni, a partire da domani, il Presidio territoriale di assistenza San Luigi di Catania per la sanificazione dei locali dopo che sono stati registrati dei casi positivi al Covid-19. Le attività riprenderanno giovedì 5 novembre. Gli utenti prenotati, fanno sapere dell’Asp di Catania, nel presidio territoriale di assistenza del San Luigi saranno contattati nelle prossime ore per essere ricollocati e per potete accedere agli ambulatori.