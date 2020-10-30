CATANIA. IL SOCCORSO ALPINO DELLA GUARDIA DI FINANZA DENUNCIA 13 GUIDE VULCANOLOGICHE ED 1 GUIDA ALPINA: AVREBBERO MESSO A REPENTAGLIO L’INCOLUMITÀ DEGLI ESCURSIONISTI ALL’ETNA

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Nicolosi hanno denunciato 13 guide vulcanologiche ed 1 guida alpina per inosservanza delle ordinanze che regolano l’accesso alle zone...

In particolare, in ragione dello stato di criticità del Vulcano i Sindaci di Nicolosi, Biancavilla e Bronte hanno emanato specifici provvedimenti che impongono delle stringenti regole per poter ascendere alle quote sommitali e che vietano espressamente di oltrepassare l’altitudine di metri 2920 s.l.m. per non incorrere in situazioni di pericolo.

Infatti, in questi frangenti è rischioso superare la citata quota per non imbattersi nel rischio di possibili ricadute di materiale lavico eruttato dalle bocche in attività.

In tale ambito le guide vulcanologiche e alpine, nell’organizzare le escursioni, garantiscono con la loro professionalità il rispetto di tutte le limitazioni previste dagli organi competenti al monitoraggio del vulcano, ciò al fine di consentire ai turisti di effettuare visite delle aree di interesse nella massima sicurezza.

Gli specialisti delle Fiamme Gialle del SAGF di Nicolosi sono costantemente impegnate nel garantire la pubblica incolumità ed evitare che incauti escursionisti possano incorrere in situazioni di pericolo.