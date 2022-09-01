Catania, il tenente colonnello Claudio Papagno nuovo comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei Carabinieri

“È una sfida entusiasmante e a me piacciono le sfide. Attraverso quello che è il mio bagaglio di esperienza darò il mio massimo impegno nel cercare di fornire un contributo fattivo alla risoluzione de...

“È una sfida entusiasmante e a me piacciono le sfide. Attraverso quello che è il mio bagaglio di esperienza darò il mio massimo impegno nel cercare di fornire un contributo fattivo alla risoluzione delle problematiche della città di Catania”. Lo ha detto il nuovo comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania, tenente colonnello Claudio Papagno.

Tra i suoi precedenti incarichi anche il comando del nucleo operativo della compagnia Palermo-Piazza Verdi, quello della Compagnia di Treviso, di Napoli-Stella; nel 2006 per sei mesi prese parte alla missione ‘Eufor Althea’ in Bosnia e nel 2009.

In particolar modo – aggiunge – orienterò il mio sforzo nel contrasto alla criminalità organizzata sia da un punto di vista operativo che preventivo disarticolando quelli che sono i legami e le associazioni strutturate all’interno delle organizzazioni, aggredendo i patrimoni illeciti e contrastando ogni tipo di infiltrazione mafiosa soprattutto alla luce dei finanziamenti che deriveranno dal Pnrr”.

“Il massimo sforzo inoltre – dice ancora Papagno – sarà rivolto anche a fornire una risposta adeguata alle esigenze di sicurezza della popolazione ma devo dire che il reparto operativo di Catania ha già fatto benissimo in passato e quindi potrò beneficiare di una attività di contrasto che è stata efficace e darò il mio contributo”. Il nuovo comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania garantisce infine “il massimo impegno anche sul fronte dei reati connessi alla violenza di genere”.