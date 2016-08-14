Catania immigrato travolto e ucciso da auto pirata

Incidente mortale stamattina alle porte di Catania, lungo l'asse dei servizi. Un extracomunitario originario del Gambia di 19 anni e' stato travolto e ucciso da un'auto pirata all'altezza del boschett...

Incidente mortale stamattina alle porte di Catania, lungo l'asse dei servizi. Un extracomunitario originario del Gambia di 19 anni e' stato travolto e ucciso da un'auto pirata all'altezza del boschetto della Plaia. Sul posto e' intervenuta la polizia municipale di Catania per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al fatto non hanno assistito testimoni. A quanto pare l'immigrato stava percorrendo a piedi la strada quando improvvisamente e' stato falciato ed ha perso la vita.

(AGI)