CATANIA, IN 40 SI SCAGLIANO CONTRO DUE POLIZIOTTI PER FAR FUGGIRE UN GIOVANE FERMATO
Intorno alle 16 del pomeriggio di ieri, infatti, un giovane centauro, a bordo di una moto di grossa cilindrata, priva di targa, si dava alla fuga non appena una Volante di servizio in zona Librino, tentava di identificarlo e di effettuare un controllo di polizia.
Dopo un breve inseguimento, il soggetto veniva raggiunto e fermato in viale Moncada, dove il giovane ha opposto una veemente resistenza agli agenti, aiutato da un folto gruppo di persone, tra cui alcuni familiari, sceso in strada in poco tempo. Questi, attorniando gli agenti della Volante, tentavano di impedire l’azione di controllo: in tali fasi concitate, uno dei poliziotti riportava una lieve contusione.
Subito giungeva in ausilio personale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito italiano, quindi, nonostante il tentativo di sottrarsi alle forze dell’ordine, il giovane, poi identificato per Michael Aurora classe 2001, veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni e danneggiamento di beni dello Stato.
Tra gli aggressori, veniva identificato un uomo A.L. che è stato deferito in stato di libertà per gli stessi reati.