CATANIA: IN AULA CON LO SCOOTER: DUE DICIANNOVENNI DENUNCIATI

La polizia di Catania ha denunciato in stato di libertà alla Procura Distrettuale due studenti catanesi di 19 anni per interruzione di pubblico servizio.

I due, che frequentano in istituto superiore, durante l'orario scolastico sono entrati in classe a bordo di due scooter accesi, scorrazzando nei locali.

La scena è stata ripresa con uno smartphone e il video è stato poi condiviso online su un social network.

La polizia postale di Catania, dopo la denuncia del dirigente scolastico, ha avviato le indagini, identificato i due giovani e verificato che al momento il video non fosse pubblicato su internet.

La polizia invita gli utenti a segnalare immediatamente, anche tramite l'app YouPol, gli episodi di bullismo o violenze o illeciti in genere che possano accadere nell'ambito o nelle vicinanze delle scuole. (ANSA).