CATANIA: IN AUTO 800 GRAMMI DI HASHISH E 35 DI COCAINA, ARRESTATO

Nella serata di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato il catanese DE LUCA Rosario (classe ’77) per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.Durante l’attività di pattuglia svolta nel rione San Cr...

Nella serata di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato il catanese DE LUCA Rosario (classe ’77) per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Durante l’attività di pattuglia svolta nel rione San Cristoforo, la volante di zona notava un individuo a bordo di scooter uscire a gran velocità da un parcheggio ubicato nello stesso rione.

Lo stesso veniva raggiunto e bloccato in via Plebiscito, dove veniva identificato per il succitato DE LUCA, e sottoposto a controllo, nel corso del quale manifestava una strana, ingiustificata, agitazione.

Indosso gli venivano rinvenute delle chiavi di autovettura Mercedes, e pertanto, dopo essere stato sottoposto a perquisizione sul posto, gli operatori con lo stesso si recavano presso il parcheggio da cui era stato visto uscire, al fine di verificare se vi fosse parcheggiata un’autovettura Mercedes da sottoporre a perquisizione, in effetti l’autovettura era proprio lì e pertanto veniva perquisita meticolosamente.

Al suo interno venivano rinvenute ben 123 dosi di cocaina, già confezionata per lo smercio al dettaglio, poi quantificata in grammi 35, e “pietre” di cocaina, poi quantificate in grammi 34, bilance di precisione e materiale per il confezionamento.

Inoltre, indosso al DE LUCA, all’atto del primo controllo, erano già stati rinvenuti euro 380,00, che a quel punto venivano sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio.

Per il predetto scattava inevitabilmente l’arresto.

Ma l’ispezione veniva estesa agli spazi comuni condominiali e, in tale ulteriore fase, sopra il tetto dell’ascensore, gli agenti rinvenivano due buste contenenti nr.400 stecchette di marijuana, poi quantificate in grammi 800, che venivano sequestrate a carico di ignoti.