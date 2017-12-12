Tre corrieri di droga che viaggiavano su due auto trasportando 45 chili di marijuana sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Catania.Sono Giuseppe Russo, di 40 anni, e gli albanesi Viktor Dalip...

Tre corrieri di droga che viaggiavano su due auto trasportando 45 chili di marijuana sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Catania.

Sono Giuseppe Russo, di 40 anni, e gli albanesi Viktor Dalipaj, di 42 anni, e Arsen Hohxa, di 36.

Sono stati bloccati da agenti della squadra mobile all'arrivo al casello di Catania dell'A18, provenienti da Messina.

La droga è stata trovata nella vettura di Russo.

Secondo la polizia i due albanesi, che erano su un'altra auto, avevano il ruolo di staffetta. I tre, è emerso dai controlli eseguiti sui loro cellulari, erano in stretto contatto telefonico nelle ultime ore e avevano biglietti del traghetto Villa San Giovanni-Messina emessi nella stessa ora. I tre, indagati per trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati condotti nel carcere di Catania.

CATANIA: In auto con 45 chili di marijuana: tre arresti

CATANIA: In auto con 45 chili di marijuana: tre arresti