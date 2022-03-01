CATANIA. IN AUTO CON COMPAGNA, FIGLIE E UNA BUSTA DI MARIJUANA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di s...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata i carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Librino, hanno proceduto, tra gli altri, al controllo in Viale Nitta del 26enne mentre circolava a bordo della sua Fiat Punto unitamente alla sua compagna e alle figlie minorenni.

Ad attirare l’attenzione dei militari è stata una manovra sospetta eseguita dal giovane alla guida dell’autovettura nei pressi dell’area adibita a garage nelle adiacenze di una palazzina e pertanto si decideva di effettuare un controllo.

Durante le operazioni di verifica, i carabinieri hanno avuto modo di notare subito una busta di plastica trasparente contenente sostanza vegetale che fuoriusciva dal sedile anteriore lato passeggero al cui interno sono stati rinvenuti complessivamente 81 involucri di marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 26enne che spontaneamente ha consegnato un’altra busta di plastica contenete 230 grammi di marijuana e materiale vario idoneo al confezionamento tra cui spillatrici e bilancini elettronici di precisione.

Il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente è stato sottoposto ad analisi di laboratorio che hanno stabilito che la droga sequestrata sarebbe stata sufficiente per il confezionamento di circa 1230 dosi.

Espletate le formalità di rito, il giovane è stato associato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso il carcere ennese di Piazza Armerina, ove tuttora permane all’esito dell’udienza di convalida.