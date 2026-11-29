Catania, in caserma con la carta d’identità senza microchip: denunciato un 35enne

L’uomo si era presentato ai Carabinieri di Ognina per una denuncia. I militari hanno notato un taglio netto sul documento e l’asportazione del chip: la tessera è stata sequestrata.

L’attenzione e l’intuito investigativo dei Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno permesso di individuare una carta d’identità elettronica manomessa, presentata da un cittadino nel corso delle ordinarie attività di servizio. Un documento che, grazie al microchip integrato, custodisce importanti informazioni personali e biometriche del titolare, tra cui la fotografia e le impronte digitali, consentendo di verificarne l’identità e l’autenticità. La sua manomissione può quindi compromettere uno dei principali strumenti di identificazione e controllo.

La vicenda è emersa quando un 35enne catanese si è presentato in caserma per formalizzare una denuncia relativa al rinvenimento di una carta di debito precedentemente smarrita. Durante le procedure di identificazione, l’occhio attento dei militari si è soffermato sul documento esibito dall’uomo, facendo emergere un particolare tutt’altro che trascurabile: la tessera presentava un taglio netto e lineare in corrispondenza del microchip, risultato completamente asportato.

La particolare precisione del taglio e l’assenza del microchip hanno insospettito i Carabinieri, che hanno approfondito gli accertamenti e proceduto al sequestro del documento. Sulla scorta degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e uso di atto falso, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Questo tipo di reato si sta verificando con sempre maggiore frequenza in quanto i microchip asportati dalle carte d’identità, venduti per uno scopro economico, sono particolarmente ricercati per il loro impiego nella creazione di documenti digitali falsi, ai quali conferiscono un’apparente autenticità. Un fenomeno che, nell’attuale era digitale, assume una rilevanza crescente e richiede una costante attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.