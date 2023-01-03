CATANIA. IN DUE SULL’AUTO RUBATA E SENZA PATENTE: DENUNCIATI

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittad...

Nell’ambito dell’operazione “Buon Natale sicuro”, in cui il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto l’intensificazione dei servizi di pattugliamento per garantire, sia nel centro cittadino che in periferia, la sicurezza di residenti e turisti che durante queste festività, in numerosi affollano le vie dello shopping e tutti i luoghi di maggiore aggregazione, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato due catanesi di 29 e 48 anni, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine, poiché responsabili del reato di ricettazione.

Al riguardo l’equipaggio della gazzella, nel transitare durante la mattinata attraverso il quartiere di Librino, giunto in viale Bummacaro, è stato attratto dal modo di procedere di una Fiat “Panda Cross”, il cui conducente, alla sua vista, ha spinto sull’acceleratore, allontanandosi velocemente.

Immediato l’inseguimento a sirene spiegate della pattuglia, che è comunque dopo alcuni minuti, riuscita a bloccare il mezzo in viale Librino. Nella circostanza, durante l’ispezione dell’autovettura, i Carabinieri hanno subito notato l’assenza delle chiavi nel cruscotto e la manomissione della presa OBD (On Board Diagnostic), attraverso cui solitamente i ladri d’auto “operano” per giungere alla disattivazione dell’immobilizer della centralina. I sospetti sull’origine furtiva del veicolo, sono stati poi confermati dall’accertamento svolto presso la banca dati delle forze di polizia, dove è emerso che questo era stato rubato a Siracusa lo scorso 21 dicembre.

Oltre alla denuncia per ricettazione per entrambi, al conducente 48enne è stata altresì contestata l’infrazione per guida senza patente, che gli era stata revocata. L’automobile è stata restituita alla legittima proprietaria, che giunta in caserma, ha ringraziato con affetto i Carabinieri, dichiarando di essere estremamente felice per il ritrovamento della sua macchina, un vero e proprio regalo di natale.