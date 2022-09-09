CATANIA, IN FIAMME UN DEPOSITO DI DETERSIVI
La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stata allertata nel pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato all'interno di un garage, in via Ercole Patti a Catania, in uso ad una ditta di pulizie.
I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto tagliare la saracinesca di accesso per entrare all'interno del garage e procedere quindi allo spegnimento.
È stato inoltre necessario utilizzare anche un moto ventilatore per smaltire la grande quantità di fumi sviluppati dall'incendio.
L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ai garage adiacenti.
Sul posto è intervenuta la prima partenza della Sede Centrale, un'autobotte di rincalzo, il furgone NBCR per la verifica dei fumi e personale sanitario del Servizio 118.