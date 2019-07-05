CATANIA: IN MANETTE MADRE, FIGLIA E NIPOTE “GESTIVANO UN DEPOSITO DI COCAINA E MARIJUANA”
I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza le catanesi Giuseppina DISTEFANO di anni 56, Agata VADALÀ di anni 39 e Silvia MAUGERI di anni 22, poiché ritenute responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Operazione degli uomini del Nucleo Operativo nel cuore del quartiere San Cristoforo, precisamente tra via San Damiano e il vicolo Cortile, zona particolarmente attiva per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli uomini del Nucleo Operativo, grazie ad un paziente servizio di osservazione, naturale conseguenza di una attività info investigativa, vedendo accedere le tre donne in un immobile disabitato ma regolarmente chiuso con dei grossi lucchetti, hanno deciso di farvi irruzione.
La perquisizione del fabbricato ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare:
7 buste di plastica, sottovuoto, contenenti della “cocaina” in pietra per un peso complessivo di circa 500 grammi;
8 buste di plastica contenenti della "marijuana" per un peso complessivo di circa 5 Kg;
47 cartucce calibro 45.
La perquisizione, estesa anche alle persone fermate, ha altresì permesso di rinvenire e sequestrare 1.200 euro in contanti, trovate in tasca alla più giovane delle tre, somma ritenuta dagli investigatori provento dell’attività illecita.
La droga sequestrata, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe potuto fruttare al dettaglio oltre 100.000 euro.
La DISTEFANO è stata associata al carcere di Catania Piazza Lanza dove permarrà, così come stabilito dal G.I.P. del Tribunale Etneo in sede di convalida.
Le altre due donne, dopo la convalida, permarranno invece agli arresti domiciliari per la necessità di accudire i figli ancora in tenera età.