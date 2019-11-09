I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato in Catania, nella flagranza del reato di evasione, il 22enne catanese Daniele BALSAMO.Il giovane, che stava scontando una pena de...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato in Catania, nella flagranza del reato di evasione, il 22enne catanese Daniele BALSAMO.

CATANIA, IN PERMESSO PREMIO, NON RIENTRA IN CARCERE PER STARE CON LA COMPAGNA

Il giovane, che stava scontando una pena detentiva nel carcere catanese di Bicocca, aveva fruito di un permesso premio ma, invero, aveva ben pensato di non farvi più rientro rendendosi irreperibile sin dal 23 luglio scorso.

I militari, pertanto, avevano attivato un’intensa attività info investigativa con l’effettuazione di numerosi servizi di avvistamento consapevoli che, prima o poi, il fuggiasco avrebbe ceduto al desiderio d’incontrarsi con la giovane compagna.

Le numerose perquisizioni avevano fatto terra bruciata intorno ai probabili fiancheggiatori dell’uomo e, nella serata del 4 novembre scorso, i carabinieri hanno fatto scattare la trappola: avendo già effettuato un controllo nell’abitazione della suocera sita nel popoloso quartiere di San Cristoforo facendo così credere all’uccel di bosco che, almeno per un po’, quel rifugio potesse ospitarlo con tranquillità, hanno nuovamente fatto irruzione dopo qualche ora nell’abitazione trovando l’evaso che, suo malgrado, ha offerto i polsi alle manette.

L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima.