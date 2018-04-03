CATANIA: In preda ad un raptus di gelosia colpisce la moglie con una pietra e si autodenuncia

Nella serata di ieri, personale delle Volanti ha arrestato C.R., il quale, dopo aver richiesto l’intervento della Polizia, si è fatto trovare in strada, raccontando spontaneamente di aver aggredito la propria moglie.

L’uomo ha riferito di essere venuto a conoscenza dei tradimenti coniugali della donna e per questi motivi, dopo averla raggiunta sul luogo di lavoro, l’ha aggredita con una pietra, colpendola svariate volte in testa per poi fuggire.

Nel frattempo la vittima, che aveva chiesto aiuto alla Sala Operativa della Questura su linea 112 NUE, è stata accompagnata da personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Successivamente, la donna si è recata presso gli Uffici della Questura per formalizzare la denuncia, specificando che è in fase di separazione dal marito e che entrambi già vivono in abitazioni separate.

L’uomo, pregiudicato, è stato arrestato per lesioni aggravate e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari.