CATANIA: IN QUATTRO SI ALTERNAVANO PER PIAZZARE COCAINA E MARIJUANA, ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato nella flagranza i catanesi Salvatore ROTATORE cl.85, Salvatore GANGI cl.89, Pietro PULVIRENTI cl.98 e Alfio RIELA cl.93, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Senza soluzione di continuità l’attività antidroga dei militari dell’Arma nei quartieri a rischio del capoluogo etneo che, la scorsa notte, ha visto sul campo gli uomini di Librino i quali, dopo un breve servizio di osservazione, sono riusciti a smantellare quanto organizzato dal quartetto che, con ruoli intercambiabili secondo l’esigenza del momento, ora vedetta ora pusher, vendevano droga ai numerosi acquirenti in fila sotto i portici del palazzo ubicato al civico 3 di viale Castagnola.

Bloccati e perquisiti in simultanea dal dispositivo d’intervento organizzato dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di circa 30 grammi tra cocaina e marijuana, suddivise in dosi pronte alo smercio, nonché di 200 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente incassate dalla precedente vendita della droga.

Gli stupefacenti e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.