CATANIA Catania, in scooter con la giacca da rider e dosi di droga: arrestato un 44enne

Alla vista della pattuglia tenta di fare inversione e allontanarsi, ma viene fermato dai militar

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un 44enne, ritenuto, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Impegnati in serata in un servizio di controllo del territorio di contrasto all’illegalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di stupefacenti, nel transitare in piazza Giovan Battista Vaccarini, hanno visto sopraggiungere da via Osservatorio uno scooter.

Il centauro a bordo, non appena ha visto la gazzella avvicinarsi, ha fermato improvvisamente la marcia cercando di fare inversione e di allontanarsi in tutta fretta.

A quel punto gli operanti sono intervenuti subito impedendo all’uomo di fuggire e, dopo averlo fermato in condizioni di sicurezza, lo hanno identificato per un 44enne catanese.

Durante tali fasi l’uomo, che indossava una giacca di quelle usualmente portate dai rider che effettuano consegne a domicilio, ha manifestato nervosismo presagendo una imminente perquisizione.

Le ricerche, infatti, avvenute poco dopo, hanno permesso agli operanti di recuperare 10 dosi di crack e 10 di cocaina marijuana.

Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che hanno arrestato il 44enne, mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, disponendo per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.