CATANIA: IN TRE CON UNO SCOOTER RUBATO UNO È STATO RAGGIUNTO E ARRESTATO

Nel corso della notte, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto il minore P.A. (cl. 2000) per il reato di concorso in furto aggravato.Intorno alle 2:30, transitando dalla via Giacomo Leopardi, gli...

Nel corso della notte, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto il minore P.A. (cl. 2000) per il reato di concorso in furto aggravato.

Intorno alle 2:30, transitando dalla via Giacomo Leopardi, gli agenti hanno notato tre individui a bordo di altrettanti scooter: uno di essi precedeva gli altri, spinto con il piede dai due conducenti dei motoveicoli che lo seguivano. Non appena scorta la Volante, il giovane a bordo dello scooter che viaggiava a spinta ha abbandonato il mezzo sulla strada, montando di gran corsa su quello di uno dei due complici, dopodiché tutti sono fuggiti precipitosamente. Ne è nato un inseguimento grazie al quale la Volante è riuscita a raggiungere, in via Cavaliere, il motociclo di uno dei tre malfattori, bloccando il conducente, poi identificato per il succitato minorenne.

Lo scooter abbandonato, un Piaggio Liberty 200, è risultato essere stato rubato poco prima in via Vicenza; il legittimo proprietario è stato, quindi, rintracciato e gli è stato restituito il maltolto.

Il giovane è stato condotto in Questura da dove, su disposizione dell’A.G. di turno, è stato condotto e rinchiuso nel Centro di prima accoglienza di via Raimondo Franchetti.