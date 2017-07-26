95047

CATANIA: IN TRE CON UNO SCOOTER RUBATO UNO È STATO RAGGIUNTO E ARRESTATO

Nel corso della notte, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto il minore P.A. (cl. 2000) per il reato di concorso in furto aggravato.Intorno alle 2:30, transitando dalla via Giacomo Leopardi, gli...

26 luglio 2017 12:56
Nel corso della notte, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto il minore P.A. (cl. 2000) per il reato di concorso in furto aggravato.

Intorno alle 2:30, transitando dalla via Giacomo Leopardi, gli agenti hanno notato tre individui a bordo di altrettanti scooter: uno di essi precedeva gli altri, spinto con il piede dai due conducenti dei motoveicoli che lo seguivano. Non appena scorta la Volante, il giovane a bordo dello scooter che viaggiava a spinta ha abbandonato il mezzo sulla strada, montando di gran corsa su quello di uno dei due complici, dopodiché tutti sono fuggiti precipitosamente. Ne è nato un inseguimento grazie al quale la Volante è riuscita a raggiungere, in via Cavaliere, il motociclo di uno dei tre malfattori, bloccando il conducente, poi identificato per il succitato minorenne.

Lo scooter abbandonato, un Piaggio Liberty 200, è risultato essere stato rubato poco prima in via Vicenza; il legittimo proprietario è stato, quindi, rintracciato e gli è stato restituito il maltolto.

Il giovane è stato condotto in Questura da dove, su disposizione dell’A.G. di turno, è stato condotto e rinchiuso nel Centro di prima accoglienza di via Raimondo Franchetti.

