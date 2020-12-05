CATANIA. INCARICATI DI VERIFICARE GLI ESTINTORI, SI LIMITANO A SOSTITUIRE LE ETICHETTE: DUE TECNICI DENUNCIATI PER TRUFFA

Due tecnici di una ditta che si occupa della manutenzione di estintori sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania perché proprio durante un controllo ai dispositivi antincendio del Commiss...

Due tecnici di una ditta che si occupa della manutenzione di estintori sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania perché proprio durante un controllo ai dispositivi antincendio del Commissariato San Cristoforo, sotto lo sguardo di un ispettore della Polizia, si sarebbero limitati a sostituire l'etichette degli estintori senza effettuare i dovuti controlli. I due avrebbero così ridotto a pochi minuti un lavoro che normalmente dovrebbe durare circa un'ora.

I reati contestati loro vanno dalla truffa ai danni dello Stato al falso ideologico, oltre naturalmente alle violazioni alla normativa della sicurezza sul posto di lavoro.

I due tecnici non avrebbero seguito una precisa check-list fornita poco dopo dal titolare della ditta che, sentito al riguardo, si è dissociato dall'operato dei suoi collaboratori.